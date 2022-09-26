МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Пытаясь замедлить высокие темпы инфляции, центральные банки западных стран все активнее повышают процентные ставки, что приводит к обвалу государственных облигаций, отмечает Bloomberg. В Европарламенте испугались, что новый премьер Италии "станет" Трампом

Эксперты из Bank of America отметили, что рынки суверенных облигаций по всему миру находятся на пороге наихудших показателей с 1949 года, когда Европа в руинах восстанавливалась после Второй мировой войны.

Федеральная резервная система (ФРС) США и другие западные центральные банки перестали удерживать базовую процентную ставку около нуля для поддержки экономики, как это происходило во время пандемии. Именно это усугубило этот процесс, уверены авторы Bloomberg.

"Последним серьезным ударом для мировой экономики стало объявленное на этой неделе решение американского регулятора повысить базовую процентную ставку", подчеркивается в материале агентства.

В среду ФРС США по итогам сентябрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3-3,25% годовых. С мая этого года регулятор трижды повышал ставку в попытках сдержать растущую инфляцию.

США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Введение санкций против Москвы и курс на отказ от российского топлива привели к подорожанию горючего, прежде всего газа. В результате промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.