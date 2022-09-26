БУДАПЕШТ, 26 сен — ПРАЙМ. Рост цен на энергию и инфляция в Европе — результат только санкций Брюсселя, причины высоких цен политические, а не экономические, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Россия и Венгрия обсудили ход строительства АЭС "Пакш – 2"

"Причина экономических бед — ответ Брюсселя (на кризис на Украине — ред.)…, то есть санкции, из-за них цены на энергию выросли в несколько раз. Рост цен на энергию вызвал рост инфляции во всех странах. Эти жуткие цены на энергию — следствие не экономических процессов. Огромный рост цен на энергию вызвали однозначно санкции. Поэтому за рост цен на энергию ответственна не экономика, а политика, а именно — брюссельские решения", — сказал Орбан, выступая в парламенте Венгрии.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.