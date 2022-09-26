Полтора десятка стран хотят присоединиться к БРИКС, заявил Рябков
Рябков заявил, что полтора десятка стран выразили интерес присоединиться к БРИКС
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Полтора десятка стран выразили интерес к вступлению в БРИКС, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Я, безусловно, отметил для себя в позитиве возросший в последние месяцы интерес со стороны многих влиятельных, авторитетных государств к деятельности БРИКС. И, что скрывать — полтора десятка стран в той или иной форме уже выразили интерес к присоединению к данной группе", — сказал он в эфире Первого канала.
По мнению Рябкова, такой уровень заинтересованности отражает понимание того, что БРИКС предлагает реальную, работоспособную альтернативу однополярному миру.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что БРИКС — объединение государств без наднациональной бюрократии.
Он добавил, что в данный момент члены БРИКС не выработали механизмов принятия новых участников. По словам Рябкова, такую задачу в июне поставили главы государств.
https://1prime.ru/world/20220926/838252610.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.