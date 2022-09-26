МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Полтора десятка стран выразили интерес к вступлению в БРИКС, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Валюты стран БРИКС составят конкуренцию доллару, считает инвестор

"Я, безусловно, отметил для себя в позитиве возросший в последние месяцы интерес со стороны многих влиятельных, авторитетных государств к деятельности БРИКС. И, что скрывать — полтора десятка стран в той или иной форме уже выразили интерес к присоединению к данной группе", — сказал он в эфире Первого канала.

По мнению Рябкова, такой уровень заинтересованности отражает понимание того, что БРИКС предлагает реальную, работоспособную альтернативу однополярному миру.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что БРИКС — объединение государств без наднациональной бюрократии.

Он добавил, что в данный момент члены БРИКС не выработали механизмов принятия новых участников. По словам Рябкова, такую задачу в июне поставили главы государств.