МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Читатели The Times пришли в шок из-за "хаоса", который премьер-министр Великобритании Лиз Трасс умудрилась устроить в экономике страны всего за несколько недель.

Издание напомнило, что курс фунта стерлингов к доллару опустился до исторического минимума — в понедельник фунт стерлингов упал на 4,9% до 1,0327 доллара на азиатских торгах. И, хотя в ходе торгов валюта частично отыграла падение, читатели газеты назвали произошедшее катастрофой. СМИ: США "нагрели руки" на энергокризисе в Европе

"Фунт стерлингов совершенно очевидно слабеет. Инвесторы ждут ответа от Банка Англии. Они говорят, что дальше так продолжаться не может", — сказал Крис Уэстон (Chris Weston), руководитель отдела исследований в брокерской компании Pepperstone.

Лиз Трасс, которая стала премьер-министром Великобритании всего три недели назад, заявила, что ее правительство "стимулирует бизнес к инвестированию средств и помогает простым гражданам с налогами", пишет The Times. Когда же в интервью американскому телеканалу CNN Трасс спросили, не ведет ли ее политика к "безрассудному наращиванию дефицита", она ответила, что "в корне не согласна с исходным положением этого вопроса".

23 сентября глава министерства финансов Великобритании Квази Квартенг представил в парламенте краткосрочный план снижения налогов на сумму 45 миллиардов фунтов стерлингов в рамках чрезвычайного мини-бюджета. После своего выступления он подчеркнул, что его заявления — это только начало реализации программы правительства, которая направлена на оживление стагнирующей экономики Великобритании. Отмахнувшись от вопросов касательно реакции рынков, он добавил, что новая администрация рассматривает возможность дальнейших уменьшений налога на доходы, а также смягчения правил иммиграции и других норм.

"Мы рассчитываем на достижение целевого показателя годового роста в 2,5%", — сказал Квартелинг.

Ведущие экономисты, некоторые члены парламента от Консервативной партии и финансовые рынки с тревогой встретили пакет мер по сокращению налогов на сумму 45 миллиардов фунтов стерлингов.

"Квартенг сильно рискует, ставя государственный долг на "путь роста", — отметили эксперты Института финансовых исследований.

Что же касается читателей The Times, то они незамедлительно обрушились с критикой на Трасс и ее правительство.

"Это катастрофа — не в последнюю очередь для моих детей. Им приходится мириться с гигантской инфляцией и угрозой резкого роста стоимости их ипотечных кредитов. Никакие уменьшения налогов и увеличения национального дохода не смогут это компенсировать. И в этом тяжелом положении нам придется жить еще очень долго", — написал читатель под ником Budget Dave.

"Разве у нынешнего правительства было право на то, чтобы сознательно обесценивать фунт стерлингов? Такого мандата у него не было. Просто ужасно, что у нашего нового "кабинета" не хватило ума для того, чтобы разглядеть и разоблачить эти безрассудные игры", — считает юзер Opalescence. Bloomberg: Запад стоит на пороге худшего с 1949 года кризиса

"Очевидно, Квази решил отмахнуться от реакции рынков, решив, что "парни из Сити просто играют в какие-то игры с экономикой". Кто-то действительно играет в игры. И лично я предпочитаю доверять рынкам", — заметил пользователь Adam Kinsley.

"В своей книге "Война и золото" Квартенг написал, что высокая инфляция способна сделать долги ничтожными. Однако от этого страдают простые граждане. Он процитировал Кейнса: "С помощью продолжительной инфляции правительства могут конфисковать у своих граждан, тайно и незаметно, значительную часть их достатка". За это никто не голосовал", — написала читательница Alexandra the Great.

"В мире сегодня есть три основные крупные валюты, первая из которых — это американский доллар, вторая — евро, третья — китайский юань. Фунт стерлингов входит во вторую лигу вместе с норвежской кроной, австралийским долларом и так далее. Боюсь, нам придется привыкнуть к этой новой реальности", — заметил Andries graver.

"Все это — часть грандиозного плана по превращению Соединенного Королевства в посмешище для всего мира", — с сарказмом добавил Stuart Hurst.

"Трасс занимает должность премьер-министра всего несколько недель, и ей уже удалось устроить хаос в стране — с помощью плохо продуманной и высокомерной экономической политики", — сказал пользователь под ником WG.

"Что же они делают? Я просто не могу поверить в то, что они сумели сделать с фунтом стерлингов за такой короткий срок. Мне кажется, они вообще не понимают, что творят. Теперь импорт резко подорожает. А им кажется, что они стимулируют экономику. Очень опасная игра", — подытожил юзер ColinMc.

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