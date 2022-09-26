МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года заняла первое место среди экспортеров шоколада и шоколадных конфет в Китай, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности "Асконд" видит рост спроса со стороны населения КНР к этому пока непривычному для страны продукту, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор ассоциации Вячеслав Лашманкин. Исследования показали, что россияне видят в Китае экономического партнера

"По итогам прошлого года Россия стала поставщиком номер один шоколада и шоколадных конфет в КНР, то есть мы поставили в Китай больше, чем наши уважаемые глобальные конкуренты из Германии, Италии, Швейцарии, Бельгии и из других стран мира", — сообщил Лашманкин.

По оценке Международной организации по какао, на сегодня шоколад потребляет не более 5% населения КНР, поскольку он никогда не относился к традиционно востребованным продуктам, в том числе и в китайской кухне.

"Для населения КНР шоколад пока еще новый продукт. Соответственно по мере увеличения спроса на этот продукт мы очень надеемся на то, что будет увеличиваться не только спрос на шоколад, но прежде всего — спрос на российский шоколад", — сказал глава ассоциации.

Он напомнил, что по итогам прошлого года Россия экспортировала кондитерской продукции на 1,8 миллиарда долларов, или в объеме 800 тысяч тонн в натуральном выражении в 95 стран мира.

"Наибольшим спросом пользовалась продукция в сегменте "шоколад и шоколадные кондитерские изделия". По итогам прошлого года почти 28% всего шоколада и шоколадных конфет, производимых в России, направлялись на экспорт — то есть каждая третья шоколадка", — сказал Лашманкин.