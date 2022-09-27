МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Экономическое развитие государств Азиатско-Тихоокеанского региона будет сдерживаться замедлением глобального спроса, ростом задолженности, а также краткосрочными мерами по росту цен на продовольствие и топливо. Об этом говорится в опубликованном прогнозе Всемирного банка. ОЭСР улучшила прогноз снижения ВВП России в 2022 году

"Рост большей части восточной Азии и Тихоокеанского региона восстановился в 2022 году от последствий COVID-19, хотя Китай утратил темп из-за продолжающихся мер по борьбе с вирусом. Оценивая перспективу, экономическая картина в регионе может быть ослаблена замедлением глобального спроса, ростом долговой нагрузки, а также упором на краткосрочные меры для решения роста (стоимости) продовольствия и цен на топливо", — говорится в прогнозе.

В результате рост экономики восточной Азии и Тихоокеанского региона без учета Китая прогнозируется на уровне 5,3% в 2022 году по сравнению с ростом на 2,6% в 2021-м.

Рост экономики Китая, как ожидается, составит 2,8% в 2022 году, что станет значительным сокращением по сравнению с 8,1% в 2021 году.

"Китай, на который приходится 86% ВВП региона, состоящего из 23 стран, как ожидается, замедлит (рост) до 2,8% в 2022 году по сравнению с 8,1% в 2021", — указано в докладе.

В качестве одной из причин замедления китайской экономики эксперты международной организации указали меры китайских властей, направленные на борьбу с коронавирусом.

"В Китае политика нулевой (заболеваемости) COVID привела к перебоям в промышленном производстве и услугах, внутренних продажах и экспорте", — отметили во Всемирном банке.

"Для всего региона ожидаемый рост замедлится до 3,2% в этом году после 7,2% в 2021-м, перед ускорением до 4,6% в следующем году", — указано в прогнозе Всемирного банка.

Как отмечается, замедление темпов роста в значительной степени связано с более низкими темпами роста китайской экономики в 2022 году по сравнению с 2021-м.