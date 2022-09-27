МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Россия имеет право в случае необходимости применить ядерное оружие в строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Западу нужно понять, что Россия выбрала свой путь, заявил Медведев

"Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства. Об этом прямо сказал недавно Президент России", — написал он в своем телеграм-канале.

Зампред Совбеза отметил, что российская ядерная угроза стала темой последних дней. Западные политики, "брызгая атлантической слюной", требуют от России убрать руку с "ядерной кнопки" и грозят Москве "ужасающими последствиями" в случае применения ядерного оружия.

При этом Киев понимает, что если опасность для России превысит установленные пределы, Москве придется ответить.

"Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф", — подчеркнул Медведев. Медведев назвал нынешние условия России Украине "детской разминкой"

По его словам, Россия сделает все возможное, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных соседей, в том числе у Украины.

Медведев также отметил, что НАТО и ЕС предпочтут остаться в стороне и не принимать непосредственного участия в случае ядерного конфликта.

"Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому — проглотят использование любого оружия в текущем конфликте. Как-то так…", — заявил он.