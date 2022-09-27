МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Политика Соединенных Штатов по изоляции "неугодных" государств не оправдала их ожидания, ведь все получилось "с точностью до наоборот": она лишь привела к большему укреплению многополярного мира, написал обозреватель The American Conservative Тэд Снайдер. Global Times заявила о неизбежности развала европейской промышленности

Он подчеркнул, что амбициозные намерения Вашингтона полностью изолировать Россию не встретили поддержки даже у стран, которые считаются американскими союзниками.

В материале отмечается, что Соединенные Штаты переоценили свои силы, думая, что у них есть достаточно рычагов влияния, чтобы вынудить мир отгородиться от России.

"Но реализация этого плана за пределами ЕС оказалась весьма непростой, хотя США изо всех сил старались убедить своих союзников по Quad, таких как Индия, и даже союзников по НАТО, например, Турция, примкнуть к их усилиям по изоляции Кремля. Полное фиаско Вашингтон потерпел и с Китаем. Даже в Европе американские усилия по изоляции России оказались труднодостижимыми", — констатировал Снайдер.

Журналист подчеркнул, что обещания США не имеют ничего общего с реальностью и в случае Ирана и Венесуэлы, которые также попали в немилость. Вашингтона.

"15 сентября ШОС подписала Меморандум об обязательствах с Тегераном, который вскоре сделает Иран полноправным членом организации, представляющей 43 процента населения мира. Членство в ШОС не только не приведет к изоляции, но и предоставит Ирану контакты на высшем уровне и экономическое сотрудничество с Россией, Китаем и Индией", — добавил автор.

Снайдер также напомнил, что Венесуэла наладила отношения с ключевым союзником США в Латинской Америке — Колумбией, а также прочими соседними государствами, включая Мексику, Перу, Гондурас и Чили.

"Попытки Вашингтона изолировать страны, бросающие вызов его гегемонии, по иронии судьбы привели к тому, что целевые нации повернулись друг к другу и сформировали сообщество изолированных наций. Действительно, желание США изолировать их помогло укрепить тот самый многополярный мир, который Вашингтон обещал предотвратить", — подытожил автор.