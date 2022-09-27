ЖЕНЕВА, 27 сен — ПРАЙМ. Мировая экономика погружается в глобальную рецессию, заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала, выступая на общественном форуме ВТО. TAC: политика США по изоляции "неугодных" стран укрепила многополярный мир

"Мы входим в рецессию… Я думаю, что глобальная рецессия — это то, к чему, как мне кажется, мы приближаемся", — сказала гендиректор организации.

"Мы должны начать думать о восстановлении, мы должны восстановить рост. Это крайне важно, особенно для стран-членов ВТО с низким уровнем дохода. Мы должны думать о том, что нам нужно делать, какую политику проводить, чтобы восстановить рост", — добавила она.

Отвечая же на вопрос о решении ведущих мировых финансовых регуляторов повышать ставки рефинансирования, глава ВТО заявила, что в нынешних условиях они не могут действовать иначе. "У центральных банков нет выбора, кроме как ужесточить процентные ставки, но последствия для развивающихся рынков и развивающихся стран довольно серьезные, потому что они тоже повышают процентные ставки", — сказала Оконджо-Ивеала. Центробанк Швейцарии не исключил возможность рецессии в стране

Так, ранее в сентябре Федеральная резервная система (ФРС) США повысила свою ставку на 0,75 процентного пункта — до 3-3,25% годовых, британский центробанк — на 0,5 п.п., до 2,25%, а центробанк Швейцарии — на 0,75 п.п., до 0,5% годовых, впервые с 2014 года установив положительную учетную ставку.

Вследствие этого инвесторы опасаются замедления экономического роста и скорого начала глобальной рецессии.