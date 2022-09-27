БРЮССЕЛЬ, 27 сен — ПРАЙМ. Антироссийские санкции, введенные Европой и США, защищают рынок облигаций России от последствий возможного краха на западных рынках суверенных облигаций, сказал РИА Новости директор по исследованиям французской Высшей школы социальных наук (EHESS) и глава Центра исследований индустриализации (CEMI), экономист Жак Сапир. СМИ: в ЕС предложили ввести санкции против российских сайтов и телеканалов

Рынки суверенных облигаций по всему миру на пороге худших показателей с 1949 года, когда Европа восстанавливалась после Второй мировой войны, сообщало в конце предыдущей недели агентство Блумберг со ссылкой на данные Bank of America. Агентство отмечало, что на рынки влияет политика Федеральной резервной системы (ФРС) США и других мировых регуляторов, которые отошли от пандемийной политики удержания околонулевых ставок для сохранения своих экономик, что повлияло "на все" — от цен на акции до нефтяных котировок, так как инвесторы готовятся к рецессии.

"Среди развивающихся стран две защищены (от краха рынка облигаций – ред.) по разным причинам. Китай – благодаря правилам регулирования (рынка), и Россия – из-за нынешней изоляции рынка облигаций ввиду санкций. Россия восстановила контроль за движением капитала, который частично изолирует ее рынок", — прокомментировал эксперт.

В других же странах, чьи рынки почти полностью зависят от доллара — например, в Индии, Индонезии и странах Латинской Америки — укрепление американской валюты может дестабилизировать ситуацию на рынках облигаций, отметил Сапир.

Если ситуация не улучшится, — а по некоторым прогнозам, она может продлиться до весны 2023 года, – этим странам придется дедолларизировать свои финансовые рынки, считает он. Эксперт отметил, что в этом случае доллар может очень резко упасть, и тогда уже США окажутся в непростом положении. Путин заявил, что санкции ухудшают продовольственную ситуацию в мире

В настоящее время кризис на рынке облигаций США связан скорее не с инфляцией, а с укреплением доллара, которое вызвано экономическим и геополитическим кризисом на фоне ситуации на Украине, полагает Сапир. Рост стоимости доллара повысил спрос на него, однако ФРС США, наоборот, сокращала предложение в течение нескольких месяцев. Это привело к повышению процентной ставки и дальнейшему подорожанию доллара, говорит эксперт.

В Европе же, по его мнению, кризис на рынке облигаций связан с падением курса евро к доллару в сложной экономической ситуации. Это приводит к тому, что инвесторы отказываются держать европейские ценные бумаги.