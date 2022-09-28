МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Египет после начала украинского конфликта стал закупать пшеницу в 15 странах вместо пяти, в том числе впервые – в ФРГ, заявил РИА Новости первый помощник министра продовольственного обеспечения и внутренней торговли Ибрагим Ашмауи. Россия и Египет начали работу над возможностью использования карт "Мир"

По словам Ашмауи, египетские власти поставили цель диверсифицировать источники закупки зерна после начала украинского кризиса.

"Раньше у нас было четыре-пять источников поступления пшеницы, теперь же речь идет о 15 странах, где мы закупаем зерно… Мы впервые стали закупать зерно в ФРГ", — сообщил чиновник.

По его словам, на данный момент в Египте порядка 75 элеваторов общей вместимостью в 3,6 миллиона тонн.

Всемирный банк сообщил в июне о предоставлении Египту кредита на 500 миллионов долларов для улучшения продовольственной безопасности и закупки импортной пшеницы.

Рост цен на ряд продовольственных товаров в Египте начался в марте вслед за мировым ростом цен из-за украинского кризиса, в связи с этим кабинет министров Египта издал указ, регулирующий цены не только на субсидируемый хлеб, как ранее, но и на несубсидируемый. Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир также до начала конфликта импортировал значительное количество зерна.