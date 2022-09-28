МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) решили перенести на второй квартал 2023 года, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Форум Россия-Африка придаст импульс развитию отношений, считает Путин

"Принято решение о переносе Ялтинского международного экономического форума на второй квартал 2023 года. О точных датах проведения форума будет объявлено дополнительно", — отметил он в мессенджере Telegram.

В 2021 году Аксенов сообщал о переносе шестого ЯМЭФ, который должен был состояться 4-6 ноября, в связи с пандемией коронавируса на весну 2022 года.