Ялтинский международный экономический форум перенесут на весну 2023 года
Глава Крыма: Ялтинский международный экономический форум перенесут на второй квартал 2023 года
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) решили перенести на второй квартал 2023 года, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Принято решение о переносе Ялтинского международного экономического форума на второй квартал 2023 года. О точных датах проведения форума будет объявлено дополнительно", — отметил он в мессенджере Telegram.
В 2021 году Аксенов сообщал о переносе шестого ЯМЭФ, который должен был состояться 4-6 ноября, в связи с пандемией коронавируса на весну 2022 года.
https://1prime.ru/world/20220928/838278190.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.