МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз сокращения ВВП России до 5% с 10% в марте, следует из доклада организации. АКРА спрогнозировало сокращение ВВП России не более чем на пять процентов

При этом на 2023 год ожидания по российской экономике были ухудшены — теперь ЕБРР ждет сокращения на 3%, в то время как в марте прогнозировалось, что она не изменится.

"Влияние санкций на (экономическую — ред.) активность оказалось серьезным, но не таким сильным, как ожидалось. Причиной этому, с одной стороны, стали шаги, предпринятые ЦБ для предотвращения финансового кризиса, с другой — ограниченные санкции в энергетическом секторе, которые отражают зависимость тех, кто вводит санкции, от российской энергии", — пишет организация.

Отмечается, что на сферы экономики, которые не связаны с нефтью, пришелся сильный удар, особенно на сферы, зависящие от зарубежного импорта. Среднесрочный прогноз роста российской экономики остается мрачным в отсутствие перспектив ослабления санкций и оттока квалифицированных работников.