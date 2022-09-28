МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия заинтересована в реализации продуктовой сделки, но ООН и государства-гаранты должны приложить дополнительные усилия для выполнения ее первоначальных задач, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков рассказал об убытках России от аварии на "Северных потоках"

"Разумеется, все заинтересованы в том, что она (сделка — ред.) работала, но чтобы работала ради своей изначальной цели, ради того, чтобы зерно пошло на рынки беднейших стран", — подчеркнул он.

Песков отметил, то логичным продолжением соглашения стала бы отмена ограничений на экспорт российских удобрений, поскольку формат договоренностей подразумевал устранение искусственных ограничений на поставки этих товаров бедным странам.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что почти все украинское зерно вывозится в рамках сделки не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. Он сообщил, что посоветуется со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу возможного ограничения поставок продовольствия на Запад.