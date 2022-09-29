МЕХИКО, 29 сен — ПРАЙМ. Совет управляющих Банка Мексики в шестой раз в 2022 году повысил ключевую ставку, вновь на 75 базисных пунктов, до 9,25%, и готовится к новому повышению, сообщил регулятор.

"Совет управляющих Банка Мексики принял решение повысить целевую межбанковскую процентную ставку овернайт на 75 базисных пунктов до уровня 9,25% с 30 сентября 2022 года", — говорится в заявлении.

За все время наблюдений 9,25% — самый высокий уровень базовой ставки в Мексике, единственный раз она поднималась так высоко в октябре 2005 года, когда ЦБ страны еще не считал ставку своей операционной целью. Банк Мексики поднимает ее в одиннадцатый раз подряд и в шестой — в 2022 году, три последних повышения прошли с шагом 75 пунктов, чего прежде тоже не случалось.

Эксперты организации объясняют свое решение продолжающимися с начала года замедлением мировой экономической активности, ростом глобальной инфляции на фоне дисбаланса спроса и предложения, высокой стоимостью продуктов питания и энергоносителей. Сохраняются ожидания быстрого сокращения монетарного стимулирования на глобальном уровне и длительного этапа высоких базовых ставок, а также снижения экономической активности по сравнению с первым полугодием 2022.

Среди глобальных рисков для экономик ЦБ Мексики выделяет связанные с пандемией, продолжением инфляционного давления, обострением геополитической напряженности и большей корректировкой экономических и валютно-финансовых условий.

Краткосрочный прогноз по инфляции в стране был вновь пересмотрен в сторону повышения — общая инфляция в четвертом квартале текущего года составит 8,6% (ранее 8,1%), выход к целевому уровню 3% прогнозируют не раньше последнего квартала 2024 года.

На середину сентября общая годовая инфляция в Мексике составила 8,76% — это максимальный показатель с 2000 года.

Величина следующего повышения базовой ставки будет определяться на предстоящих заседаниях Совета управляющих Банка Мексики "в соответствии с преобладающими обстоятельствами".

В первый год пандемии коронавируса ключевая ставка Банка Мексики снижалась до 4,25% на фоне беспрецедентного снижения экономической активности, однако после стабилизации ситуации с занятостью и восстановлением ВВП начала рост — в 2021 году ее повышали пять раз.