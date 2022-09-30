Индонезия разрешила безвизовое пребывание предпринимателям из стран АТЭС
В Индонезии разрешили 60-дневное безвизовое пребывание предпринимателям стран АТЭС
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Иммиграционная служба Индонезии освободила предпринимателей из стран АТЭС от необходимости получать визу для въезда в страну и пребывания там сроком до 60 дней. Об этом сообщил портал Detik.
АТЭС — Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, куда входит и Россия.
Отмечается, что предприниматели смогут въехать в Индонезию при наличии так называемых "карт деловых поездок АТЭС", которые позволяют владельцу пребывать в стране 60 дней.
"Карта деловых поездок АТЭС представляет собой электронную карту, выдаваемую уполномоченным должностным лицом страны-члена АТЭС и содержащую данные о личности ее владельца", — уточнил координатор по связям с общественностью Ахмад Нур Салех в публикации на официальном интернет портале индонезийской иммиграционной службы.
В данный момент в Индонезии действует безвизовый режим для российских туристов, пребывающих в стране до 30 дней.
https://1prime.ru/world/20220930/838314176.html
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