МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Иммиграционная служба Индонезии освободила предпринимателей из стран АТЭС от необходимости получать визу для въезда в страну и пребывания там сроком до 60 дней. Об этом сообщил портал Detik. Власти Индонезии видят недопущение кризиса в поставках удобрений целью G20

АТЭС — Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, куда входит и Россия.

Отмечается, что предприниматели смогут въехать в Индонезию при наличии так называемых "карт деловых поездок АТЭС", которые позволяют владельцу пребывать в стране 60 дней.

"Карта деловых поездок АТЭС представляет собой электронную карту, выдаваемую уполномоченным должностным лицом страны-члена АТЭС и содержащую данные о личности ее владельца", — уточнил координатор по связям с общественностью Ахмад Нур Салех в публикации на официальном интернет портале индонезийской иммиграционной службы.

В данный момент в Индонезии действует безвизовый режим для российских туристов, пребывающих в стране до 30 дней.