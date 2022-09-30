2022-09-30T15:44:00+03:00
2022-09-30T16:23:10+03:00
2022-09-30T15:44:00+03:00
2022
https://1prime.ru/world/20220930/838316425.html
США ведут к деиндустриализации Европы, заявил Путин
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
деиндустриализации, заявил президент России Владимир Путин. "Вашингтон требует все новых санкций против России, и большинство европейских политиков с этим покорно соглашаются. Они... ПРАЙМ, 30.09.2022
экономика, мировая экономика, новости, россия, владимир путин, сша, европа
https://1prime.ru/images/83831/61/838316177.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83831/61/838316177.jpg
https://1prime.ru/images/83831/61/838316176.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83831/61/838316176.jpg
https://1prime.ru/images/83831/61/838316164.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83831/61/838316164.jpg
https://1prime.ru/government/20220930/838316792.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. США своими действиями по давлению на ЕС с полным отказом от российских энергоресурсов и прочих ресурсов ведут Европу к деиндустриализации, заявил президент России Владимир Путин.
"Вашингтон требует все новых санкций против России, и большинство европейских политиков с этим покорно соглашаются. Они же ясно понимают, что США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут дело практически к деиндустриализации Европы, к тому, чтобы полностью прибрать к рукам европейский рынок", — сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Президент отметил, что элиты в Европе все это понимают, но предпочитают обслуживать иные интересы вместо своих.