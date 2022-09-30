МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. США своими действиями по давлению на ЕС с полным отказом от российских энергоресурсов и прочих ресурсов ведут Европу к деиндустриализации, заявил президент России Владимир Путин. Путин подписал договоры о присоединении новых регионов к России

"Вашингтон требует все новых санкций против России, и большинство европейских политиков с этим покорно соглашаются. Они же ясно понимают, что США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут дело практически к деиндустриализации Европы, к тому, чтобы полностью прибрать к рукам европейский рынок", — сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

Президент отметил, что элиты в Европе все это понимают, но предпочитают обслуживать иные интересы вместо своих.