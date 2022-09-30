МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Долларами и бамажками не накормить людей, необходимо продовольствие, поэтому в Европе так отчаянно убеждают свое население меньше есть и реже принимать душ, аявил президент России Владимир Путин. Путин подписал договоры о присоединении новых регионов к России

"Людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро, накормить этими бумажками нельзя, а виртуальной надутой капитализацией западных социальных сетей невозможно обогреть жилище… Бумажками никого не накормишь, продовольствие нужно. Этими надутыми капитализациями тоже никого не обогреешь, энергоносители нужны", — сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

Президент отметил, что в связи с этим политикам в Европе приходится убеждать своих сограждан меньше есть, реже мыться, а дома потеплее одеваться. "А тех, кто начинает задавать справедливо вопросы, а собственно, почему так, их немедленно объявляют врагами, экстремистами и радикалами", — сказал Путин.