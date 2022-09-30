МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Мир вступает в новый период революционных трансформаций, они имеют фундаментальный характер, сейчас формируются новые центры развития, заявил президент России Владимир Путин. Путин подписал договоры о присоединении новых регионов к России

"Мир вступил в период революционных трансформаций, они носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития, они представляют большинство мирового сообщества и готовы не только заявлять о своих интересах и защищать их", — рассказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.