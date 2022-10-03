МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Обозреватель американского издания National Interest Марк Эпископос в своей статье пишет о том, что в своем выступлении во время церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации четырех новых территорий президент Владимир Путин говорил о желании Москвы положить конец миропорядку, установленному западными политическими игроками. В Совфеде поддержали закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Он считает, что обращение президента России лидера говорит о логической кульминации зарождающихся антизападных тенденций в мире, перечисленных в 2007 году Путиным на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Посыл Путина однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом", — считает автор статьи.

Эпископос в своей статье упомянул слова президента России о странах Запада: "они нагло делят мир на своих вассалов, на так называемые цивилизованные страны и на всех остальных".

Он предполагает также, что российский лидер хотел показать решимость в стремлении коренным образом пересмотреть международный порядок, сложившийся после распада Советского Союза.

Путин в своем выступлении напомнил о работорговле и разграблении территорий Африки, геноциде индейских племен в Америке, об атомных бомбардировках японских городов Хиросимы и Нагасаки, а также о ковровых бомбардировках Вьетнама. "Речь в значительной степени следует рассматривать как резкое осуждение западного мира", — отмечает Эпископос.

Путин в ходе подписания договоров о вступлении в Россию ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, заявил в своей речи в Кремле, что начавшийся слом гегемонии Запада необратим. Мировое сообщество вступило в период трансформаций, которые носят фундаментальный характер. "Как прежде уже не будет", — отмечал президент РФ и добавлял, что элиты Запада отрицают не только национальный суверенитет и международное право, их гегемония обрела форму тоталитаризма, деспотизма и апартеида.