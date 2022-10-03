Венгрия приняла антикоррупционные меры для доступа к финансированию ЕС
Парламент Венгрии принял антикоррупционный законопроект для доступа к финансированию ЕС
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Власти Венгрии одобрили антикоррупционные поправки в закон, чтобы не лишиться финансирования Евросоюза, следует из информации на сайте правительства.
За поправки в закон "об уголовном процессе в связи с процедурой условности", которые регулируют ответственность должностных лиц за взяточничество, проголосовали 136 депутатов, против — 7, 14 воздержались.
В сентябре Еврокомиссия (ЕК) предложила урезать финансирование Венгрии из-за коррупции в правительстве страны, введя в отношении Будапешта механизм условности в бюджете ЕС и заморозив около 7,5 миллиарда евро финансирования.
Правительство Венгрии направило ЕК письменный ответ и подготовило проект мер по решению всех проблем.
https://1prime.ru/world/20221003/838342141.html
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