МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Власти Венгрии одобрили антикоррупционные поправки в закон, чтобы не лишиться финансирования Евросоюза, следует из информации на сайте правительства. Венгрия запустила национальные консультации по санкциям против России

За поправки в закон "об уголовном процессе в связи с процедурой условности", которые регулируют ответственность должностных лиц за взяточничество, проголосовали 136 депутатов, против — 7, 14 воздержались.

В сентябре Еврокомиссия (ЕК) предложила урезать финансирование Венгрии из-за коррупции в правительстве страны, введя в отношении Будапешта механизм условности в бюджете ЕС и заморозив около 7,5 миллиарда евро финансирования.

Правительство Венгрии направило ЕК письменный ответ и подготовило проект мер по решению всех проблем.