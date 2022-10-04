МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Украина за два месяца действия зерновой сделки поставила на мировой рынок примерно 5,5 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, заявили в министерстве агрополитики и продовольствия страны. ООН сообщила, что почти половина украинского зерна идет в богатые страны

"С 1 августа по 30 сентября через порты большой Одессы было отгружено 5,5 миллиона тонн аграрной продукции на 241 кораблях", — говорится в сообщении.

Как уточняется, около 40% всех грузов ушло из порта Южный. В августе оттуда на мировой рынок отправили 1,62 миллиона тонн зерновых и продуктов переработки, в сентябре – 3,9 миллиона тонн.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.