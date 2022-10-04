МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Более 800 тысяч тонн пшеницы оказались накопленными в портах Египта из-за проблем с валютой, рассказал РИА Новости член палаты зерновой отрасли Промышленного союза Египта Валид Дияб. Турция раскрыла объем зерна, вывезенный в рамках продуктовой сделки

По его словам, импортеры не могут получить груз из-за нехватки долларов в стране.

"На данный момент за три недели накопилось около 800-900 тысяч тонн пшеницы в портах Египта. Мы ожидаем, что этот груз отпустят из порта, сейчас это невозможно из-за нехватки долларов", — сообщил Дияб.

По пловам эксперта, такая ситуация привела к снижению предложения на внутреннем рынке и, как следствие, росту цен на товары, в том числе хлеб и выпечку. Теперь продукция весит меньше, но стоит больше.

Задержки в поставках кукурузы и сои повлекли подорожание кормов для животных. Из-за этого выросли цены на мясо и курицу, кроме того, приостановили работу до 80% мельниц. Украина экспортировала 5,5 миллиона тонн продукции в рамках зерновой сделки

По словам Дияба, палата зерновой отрасли уже направила письма в государственные органы с просьбой урегулировать эту проблему, но решение о распределении долларов принимает центробанк.

"Объявленные ЦБ ранее меры по ослаблению ограничений нам помогли заключить контракты и товары прибыли в порты, но теперь нам нужны доллары для получения этих грузов", — отметил член палаты.

В марте 2020 года международные валютные резервы Египта достигли исторического максимума в размере 45 миллиардов долларов. После этого их объем начал сокращаться на фоне пандемии COVID-19. ЦБ Египта объяснял, что использует средства из валютных резервов для удовлетворения спроса египетского рынка на иностранную валюту и обеспечения импорта стратегических товаров, а также для выплаты обязательств по внешнему долгу Египта.