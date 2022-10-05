МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Европейский Союз включил в очередной пакет антироссийских санкций новые ограничения на экспорт деталей для самолетов и импорт из России некоторых видов стали, передает Politico со ссылкой на предварительную версию документа. WSJ: ЕС утвердит потолок цен на российскую нефть в два этапа

"Помимо ограничения цен на нефть… санкционный пакет содержит другие болезненные санкции, такие как дополнительные запреты на экспорт важнейших компонентов, необходимых для российского авиапарка, а также запрет на импорт некоторых видов стали из РФ", — сообщила газета.

Накануне издание заявило, что представители европейских государств согласовали новый пакет санкций в отношении Москвы, который включает ограничение цен на нефть. Ожидается, что окончательный вариант документа утвердят в среду.