СМИ узнали о намерении ЕС запретить экспорт в Россию деталей для самолетов
Politico: ЕС запретит экспорт в Россию компонентов для самолетов и импорт российской стали
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Европейский Союз включил в очередной пакет антироссийских санкций новые ограничения на экспорт деталей для самолетов и импорт из России некоторых видов стали, передает Politico со ссылкой на предварительную версию документа.
"Помимо ограничения цен на нефть… санкционный пакет содержит другие болезненные санкции, такие как дополнительные запреты на экспорт важнейших компонентов, необходимых для российского авиапарка, а также запрет на импорт некоторых видов стали из РФ", — сообщила газета.
Накануне издание заявило, что представители европейских государств согласовали новый пакет санкций в отношении Москвы, который включает ограничение цен на нефть. Ожидается, что окончательный вариант документа утвердят в среду.
https://1prime.ru/world/20221005/838361413.html
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