МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Рекордные показатели государственного долга США сигнализируют о некоторых проблемах с наполнением бюджета этой страны и его расходованием, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов

Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов и по состоянию на 3 октября равнялся 31 триллиону 123 миллиардам 887 миллионам 781 тысяче 401 доллару и 34 центам. Об этом свидетельствуют данные американского министерства финансов.

Рост государственного долга США происходит несмотря на то, что Федеральная резервная система сокращает объем казначейских и иных бумаг на своем балансе, комментирует директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

"Происходит это с явным отставанием от графика, что свидетельствует об определенных проблемах, как на американском рынке госдолга, так и в доходной части бюджета, на наполнение которой, безусловно, оказало сокращение экономики в первой половине 2022 года. Рост государственного долга в условиях повышения процентных ставок оказывает давление на расходы бюджета, ухудшает его сбалансированность и сужает пространство для стимулирующих экономику маневров", — поясняет он. США придумали, как "выдоить" Европу ради своей прихоти

Главный вопрос для США сейчас — не в рекорде госдолга, а в дефиците бюджета, который превышает ожидания аналитиков, рассуждает управляющий директор компании "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин. "Быстрый рост обслуживания госдолга поддерживает дефицит бюджета. Рост ставок на этом фоне краткосрочно поддерживает курс доллара, однако среднесрочно это ведет к снижению конкурентоспособности американской экономики и в целом толкает ее к рецессии", — говорит эксперт.

Из рисков рецессии в ЕС и США и общего давления на мировую экономику вытекают риски и для России в виде падения стоимости энергоресурсов, также считают эксперты. "Впрочем, пока экономика РФ достаточно изолирована от американского долгового негатива. На фоне высокого внешнеторгового профицита РФ и соответствующего профицита валюты ставки по российским евробондам сопоставимы с американскими, а порой даже ниже", — резюмирует Сусин.