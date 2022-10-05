МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре сократился до 48,1 пункта с 48,9 пункта в августе, говорится в сообщении S&P Global. Постпреды ЕС согласовали новые антироссийские санкции, сообщили в Чехии

Предварительная оценка показывала показатель на уровне 48,2 пункта.

Таким образом, показатель стал минимальным за два года и восемь месяцев. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

В том числе индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, снизился до 48,8 с 49,8 пункта в августе, что стало минимумом за год и семь месяцев. Предварительная оценка показывала 48,9 пункта. Еврокомиссия заявила о снижении доли российского газа в импорте ЕС

При этом композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, упал до 45,7 пункта с августовского уровня в 46,9 пункта. PMI сферы услуг Германии снизился до 45 пунктов с 47,7 пункта в августе — минимума за два года и четыре месяца. Предварительная оценка демонстрировала показатели на уровне 45,9 пункта и 45,4 пункта соответственно.

Композитный индекс деловой активности во Франции, по окончательной оценке, вырос в сентябре до 51,2 пункта с уровня августа в 50,4 пункта. PMI страны в сфере услуг увеличился до 52,9 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка дала показатели на уровне 51,2 пункта и 53 пункта соответственно.