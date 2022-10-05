МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) хочет создать систему мониторинга судов, которая позволит сократить убытки от обхода ограничений на российскую нефть, передает Politico со ссылкой на проект документа по новому пакету санкций против РФ.

Система будет выявлять, в частности, случаи смены кораблями флага.

"Если будет сообщаться о значительных потерях в бизнесе из-за практики уклонения (от санкций — ред.), то будут предложены меры по смягчению негативных последствий", — говорится в документе.