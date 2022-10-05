МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Для решения проблемы мирового продовольственного кризиса необходимо прислушаться к "голосу Африки", заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Представитель ООН может посетить Москву для обсуждения продуктовой сделки

"Голос Африки, на мой взгляд, здесь очень важен, нужен, и громкий голос", — подчеркнула она в ходе рабочей встречи с председателем Национального совета Намибии Лукасом Синимбо Мухой в рамках своего визита в Индонезию.

Матвиенко отметила, что односторонние антироссийские санкции усугубляют угрозу продовольственного кризиса.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что почти все украинское зерно вывозится в рамках сделки не в развивающиеся страны, а в Евросоюз.