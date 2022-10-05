ЖЕНЕВА, 5 окт — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) улучшила прогноз роста мировой торговли в 2022 году до 3,5% с 3%, следует из доклада ВТО, опубликованного в среду. ВТО сообщила о подорожании газа на 250 процентов

"Ожидается, что мировая торговля потеряет темпы роста во второй половине 2022 года и останется сдержанной в 2023 году, поскольку на мировую экономику оказывают влияние многочисленные потрясения. Экономисты ВТО теперь прогнозируют, что объемы мировой товарной торговли вырастут на 3,5% в 2022 году, что немного лучше, чем 3,0%, которые прогнозировались в апреле", — говорится в докладе.

Однако на 2023 год ВТО прогнозирует рост объемов торговли на 1% против апрельской оценки в 3,4%.