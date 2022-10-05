ВТО улучшила прогноз роста мировой торговли в 2022 году
Всемирная торговая организация улучшила прогноз роста мировой торговли в 2022 году до 3,5 процента
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ЖЕНЕВА, 5 окт — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) улучшила прогноз роста мировой торговли в 2022 году до 3,5% с 3%, следует из доклада ВТО, опубликованного в среду.
"Ожидается, что мировая торговля потеряет темпы роста во второй половине 2022 года и останется сдержанной в 2023 году, поскольку на мировую экономику оказывают влияние многочисленные потрясения. Экономисты ВТО теперь прогнозируют, что объемы мировой товарной торговли вырастут на 3,5% в 2022 году, что немного лучше, чем 3,0%, которые прогнозировались в апреле", — говорится в докладе.
Однако на 2023 год ВТО прогнозирует рост объемов торговли на 1% против апрельской оценки в 3,4%.
https://1prime.ru/world/20221005/838364177.html
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