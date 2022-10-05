ЖЕНЕВА, 5 окт — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) сохранила прогноз роста мирового ВВП на текущий год на уровне 2,8% и ухудшила апрельский прогноз роста ВВП на 2023 год до 2,3% с 3,2%, следует из доклада ВТО, опубликованного в среду. ВТО улучшила прогноз роста мировой торговли в 2022 году

"Мировой ВВП по рыночным обменным курсам увеличится на 2,8% в 2022 году и на 2,3% в 2023 году (пересмотрено в сторону понижения с 3,2%)", — говорится в докладе.

Отмечается, что в апрельском прогнозе, опубликованном всего через несколько недель после обострения конфликта на Украине, экономисты ВТО полагались на моделирование для выработки разумных предположений о росте в отсутствие достоверных данных о последствиях военных действий. Однако теперь организация считает прежние оценки на 2023 год "чрезмерно оптимистичными".