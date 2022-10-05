Страны СНГ снизили объемы торговли во втором квартале
ВТО сообщила о снижении импорта стран СНГ во втором квартале на 22%, экспорта – на 10,4%
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ЖЕНЕВА, 5 окт — ПРАЙМ. Импорт стран СНГ во втором квартале 2022 года упал на 21,7% по сравнению с первым кварталом, экспорт сократился на 10,4%, следует из доклада Всемирной торговой организации (ВТО).
"Во втором квартале 2022 года импорт в регионе СНГ упал на 21,7%, вероятно, в результате исключения Российской Федерации из системы платежей SWIFT", — говорится в докладе, опубликованном в среду.
Сообщается также, что во втором квартале этого года страны СНГ столкнулись с сильным снижением экспорта на 10,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Причиной этому стали санкции, введенные против России, отметили в организации.
"Экспорт из Южной Америки, Африки и особенно Ближнего Востока в первом полугодии превзошел ожидания, что помогло компенсировать снижение поставок из региона СНГ", — сообщили в ВТО.
https://1prime.ru/world/20221005/838364319.html
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