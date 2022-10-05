ЖЕНЕВА, 5 окт — ПРАЙМ. Импорт стран СНГ во втором квартале 2022 года упал на 21,7% по сравнению с первым кварталом, экспорт сократился на 10,4%, следует из доклада Всемирной торговой организации (ВТО). ВТО улучшила прогноз роста мировой торговли в 2022 году

"Во втором квартале 2022 года импорт в регионе СНГ упал на 21,7%, вероятно, в результате исключения Российской Федерации из системы платежей SWIFT", — говорится в докладе, опубликованном в среду.

Сообщается также, что во втором квартале этого года страны СНГ столкнулись с сильным снижением экспорта на 10,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Причиной этому стали санкции, введенные против России, отметили в организации.

"Экспорт из Южной Америки, Африки и особенно Ближнего Востока в первом полугодии превзошел ожидания, что помогло компенсировать снижение поставок из региона СНГ", — сообщили в ВТО.