СМИ: Евросоюз не стал включать "Алросу" в новый санкционный пакет
Издание EUobserver сообщило, что ЕС не стал включать "Алросу" в новый пакет санкций против России
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Европейский Союз не стал вводить санкции против "Алросы" в рамках нового антироссийского пакета, передает издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов.
"Компания "Алроса" не включена в окончательное соглашение по новому пакету санкций, принятое в среду утром в Брюсселе", — говорится в сообщении.
Ранее СМИ заявляли о намерении Евросоюза ввести санкции в отношении российской компании и запретить импорт из России камней и драгметаллов. Как уточнил EUobserver, ЕС отказался от включения "Алросы" в черные списки из-за протеста Бельгии и Антверпенского Алмазного Центра.
Постпреды стран ЕС утвердили в среду очередной пакет антироссийских мер. Новые ограничения предусматривают запрет на перевозку российской нефти третьим странам по цене, превышающей согласованный лимит, а также запрет на импорт из России отдельных видов стальной и бумажной продукции, пластика, химикатов, техники и сигарет,
https://1prime.ru/world/20221005/838365423.html
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