МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Европейский Союз не стал вводить санкции против "Алросы" в рамках нового антироссийского пакета, передает издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов. Постпреды ЕС согласовали новые антироссийские санкции

"Компания "Алроса" не включена в окончательное соглашение по новому пакету санкций, принятое в среду утром в Брюсселе", — говорится в сообщении.

Ранее СМИ заявляли о намерении Евросоюза ввести санкции в отношении российской компании и запретить импорт из России камней и драгметаллов. Как уточнил EUobserver, ЕС отказался от включения "Алросы" в черные списки из-за протеста Бельгии и Антверпенского Алмазного Центра.

Постпреды стран ЕС утвердили в среду очередной пакет антироссийских мер. Новые ограничения предусматривают запрет на перевозку российской нефти третьим странам по цене, превышающей согласованный лимит, а также запрет на импорт из России отдельных видов стальной и бумажной продукции, пластика, химикатов, техники и сигарет,