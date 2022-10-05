МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в августе уменьшился на 3,1 миллиарда долларов, или на 4,3%, по сравнению с пересмотренным показателем июля, до 67,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Число рабочих мест в частном секторе США выросло в сентябре

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце сократился до 67,7 миллиарда долларов с первоначального значения июля в 70,7 миллиарда. Показатель за июль был пересмотрен до 70,5 миллиарда долларов.

При этом экспорт из США в августе уменьшился по сравнению с июлем на 0,3%, или на 0,7 миллиарда долларов — до 258,9 миллиарда. Импорт уменьшился на 1,1%, или на 3,7 миллиарда долларов — до 326,3 миллиарда.

Дефицит внешней торговли товарами США в августе снизился по отношению к июлю на 3,4 миллиарда долларов — до 87,6 миллиарда, а профицит по статье услуг — на 0,4 миллиарда долларов, до 20,2 миллиарда.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).