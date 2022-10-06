МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Товарооборот РФ и Бразилии в текущем году может стать рекордным, несмотря на санкции Запада против России, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Алексей Лабецкий. Страны СНГ снизили объемы торговли во втором квартале

"В прошлом году мы достигли рекордного уровня товарооборота – в 7,5 миллиарда долларов. В этом году надеюсь, что мы превысим эту цифру. По итогам девяти месяцев наш товарооборот, согласно данным бразильской статистики, уже составил 7,2 миллиарда долларов", — сказал он.

"Здесь разные факторы, но в нынешних новых условиях это весьма важный и позитивный факт. Будем работать", — добавил посол.

Дипломат пояснил, что на такие уровни торговли удалось выйти по ряду причин. "Бразилия не присоединилась и, надеемся, не присоединится к санкциям. Это принципиальная позиция, которую мы высоко ценим. Товарные группы, по которым мы ведем обмен, они важны для бразильской и российской экономики. Это удобрения, товары сельского хозяйства, и здесь мы будем двигаться вперед как раз из-за санкций, которые существуют", — отметил Лабецкий. ВТО улучшила прогноз роста мировой торговли в 2022 году

По мнению посла, несмотря на существующие вопросы, связанные с расчетами, с необходимостью разработать новые схемы оплаты, страховки, логистики, России и Бразилии удастся найти новые и эффективные инструменты.

"Эту работу ведут операторы как с российской, так и с бразильской стороны, о чем свидетельствует уровень товарооборота за девять месяцев. Это непросто, но работа идет", — подчеркнул Лабецкий.

Посол такое сообщил, что страны продолжают обсуждение целого ряда проектов, в том числе в области атомной энергетике, сельском хозяйстве и железнодорожном строительстве.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

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