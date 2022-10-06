МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Потребительские цены в Нидерландах в годовом выражении по итогам сентября выросли, по окончательной оценке, до рекордных 14,5% с 12% месяцем ранее, сообщает нидерландское статистическое бюро (CBS). Нидерланды объяснили нежелание вводить лимит цен на газ

"Рост инфляции был в основном связан с изменением цен на энергоносители", — поясняет статбюро. Так, цены на электроэнергию за год подскочили втрое.

В пятницу статбюро давало предварительную оценку по европейскому гармонизированному индексу потребительских цен: общий уровень цен на товары и услуги в Нидерландах вырос за год на 17,1%, что связано с резким ростом цен на газ и электроэнергию.

При этом, как уточняли СМИ, CBS рассчитывает данные на основе новых энергетических контрактов, а это означает, что фактическая инфляция может оказаться ниже, так как не все домохозяйства перешли на новые контракты с сентября.