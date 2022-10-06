МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Изменение климата в определенной степени влияет на международную безопасность, но не является первопричиной роста бедности и социальной напряженности, считает председатель партии "Единая Россия" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев призвал внести изменения в систему образования

"Очевидно, что международная безопасность так или иначе связана с экологией. Но изменение климата не относится к числу тех вызовов, которые непосредственно определяют первопричины бедности, роста социальной напряженности, падения уровня жизни", — заявил он на открытии Международной межпартийной конференции "Экологическая политика и устойчивое развитие".

По его словам, такие изменения не связаны с глобальным потеплением или другими негативными экологическими переменами. Решать эти проблемы необходимо отдельно для каждой конкретной ситуации, страны и региона, подчеркнул Медведев.

"Я думаю, это будет самый правильный, сбалансированный и взвешенный подход", — сказал он.

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