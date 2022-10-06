Дерипаска ждет заявлений о виновности Киева в ЧП на "Северных потоках"
Дерипаска ждет от США заявлений о виновности Украины в терактах на "Северных потоках"
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что США в скором времени должны заявить о причастности Украины к терактам на газопроводах "Северного потока".
Предприниматель разместил в своем-телеграм канале ссылку на новость New York Times. В ней говорится о том, что, по мнению американской разведки, за убийством российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной стоит Киев.
"Видимо, скоро пойдут похожие новости про "Северный поток", а затем и про подземные хранилища газа в Европе", — говорится в подписи к публикации.
Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили, что инциденты могли произойти в результате целенаправленной диверсии.
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https://1prime.ru/world/20221006/838377527.html
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