МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что США в скором времени должны заявить о причастности Украины к терактам на газопроводах "Северного потока". Европа боится не зря. Чьи "уши" торчат из-за диверсии на "Северном потоке"

Предприниматель разместил в своем-телеграм канале ссылку на новость New York Times. В ней говорится о том, что, по мнению американской разведки, за убийством российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной стоит Киев.

"Видимо, скоро пойдут похожие новости про "Северный поток", а затем и про подземные хранилища газа в Европе", — говорится в подписи к публикации.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили, что инциденты могли произойти в результате целенаправленной диверсии.

Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.