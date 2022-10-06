ЕС включил в восьмой пакет антироссийских санкций персональные ограничения и потолок цен на нефть
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Страны-члены Европейского Союза в четверг приняли очередной – восьмой – пакет антироссийских санкций.
Как следует из официального заявления, опубликованного на сайте ЕС, новый пакет включает экономические меры и персональные ограничения.
Так, устанавливается база для определения лимита цен на российскую нефть, перевозимую морским путем в третьи страны. Кроме того, вводится запрет на морскую транспортировку этого сырья, если оно было закуплено по цене, превышающей установленный потолок. Он начнет действовать для сырой нефти с декабря, для нефтепродуктов – с февраля следующего года.
"Согласованный сегодня пакет санкций представляет в законодательство ЕС базу для введения потолка цен, связанного с морскими перевозками российской нефти в третьи страны, и дальнейшие ограничения на морскую перевозку нефти и нефтепродуктов в третьи страны", — говорится в документе.
Новые санкции также предусматривают:
- продление запрета на импорт российской стальной продукции;
- дополнительные ограничения на торговлю с Россией древесной целлюлозой, бумагой, сигаретами, пластиком, косметикой, драгоценными камнями и металлами.
- ограничение экспорта в Россию компонентов для авиационной промышленности;
- запрет на продажу России гражданского огнестрельного оружия, военного транспорта и оборудования;
- запрет на оказание российскому бизнесу архитектурных, инжиниринговых, юридических и IT-консалтинговых услуг;
- полный запрет на обслуживание криптокошельков, счетов и депозитариев криптоактивов граждан России и резидентов.
Гражданам ЕС запрещается занимать руководящие должности в некоторых российских государственных компаниях.
Согласно заявлению, восьмой пакет расширяет критерии, согласно которым страны могут быть включены в санкционные списки за обход антироссийских ограничений.
Новые ограничения распространяются также на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
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