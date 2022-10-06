МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Страны-члены Европейского Союза в четверг приняли очередной – восьмой – пакет антироссийских санкций. ЕС будет использовать уровень потолка цен на нефть, установленный G7

Как следует из официального заявления, опубликованного на сайте ЕС, новый пакет включает экономические меры и персональные ограничения.

Так, устанавливается база для определения лимита цен на российскую нефть, перевозимую морским путем в третьи страны. Кроме того, вводится запрет на морскую транспортировку этого сырья, если оно было закуплено по цене, превышающей установленный потолок. Он начнет действовать для сырой нефти с декабря, для нефтепродуктов – с февраля следующего года.

"Согласованный сегодня пакет санкций представляет в законодательство ЕС базу для введения потолка цен, связанного с морскими перевозками российской нефти в третьи страны, и дальнейшие ограничения на морскую перевозку нефти и нефтепродуктов в третьи страны", — говорится в документе.

Новые санкции также предусматривают:

продление запрета на импорт российской стальной продукции;

дополнительные ограничения на торговлю с Россией древесной целлюлозой, бумагой, сигаретами, пластиком, косметикой, драгоценными камнями и металлами.

ограничение экспорта в Россию компонентов для авиационной промышленности;

запрет на продажу России гражданского огнестрельного оружия, военного транспорта и оборудования;

запрет на оказание российскому бизнесу архитектурных, инжиниринговых, юридических и IT-консалтинговых услуг;

полный запрет на обслуживание криптокошельков, счетов и депозитариев криптоактивов граждан России и резидентов.

Гражданам ЕС запрещается занимать руководящие должности в некоторых российских государственных компаниях.

Согласно заявлению, восьмой пакет расширяет критерии, согласно которым страны могут быть включены в санкционные списки за обход антироссийских ограничений.

Новые ограничения распространяются также на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.