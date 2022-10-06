МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Странам Евросоюза удастся преодолеть энергетический кризис в преддверии нового отопительного сезона только пожертвовав партнерами в Азии, "отобрав" у них поставки сжиженного природного газа (СПГ), считает обозреватель Bloomberg. Европа боится не зря. Чьи "уши" торчат из-за диверсии на "Северном потоке"

Аналитики агентства пришли к выводу, что из-за резкого сокращения импорта энергоносителей из России и невозможностью договориться об увеличении транспортировки сырья после ЧП с тремя нитками "Северного потока" и "Северного потока — 2", глобальный рынок увидит ожесточенную гонку за танкеры с СПГ.

Авторы статьи напоминают, что события последних недель уже привели к резкому скачку цен на энергоносители и подорожанию их транспортировки.

В своем стремлении обеспечить бесперебойные разгрузки танкеров с СПГ Европа всколыхнула неопределенность в энергетической сфере Азии. Это означает, что выживание европейских потребителей будет во многом зависеть от уровня спроса на газ, снизить который будет возможно только в случае падения спроса на него из-за высоких цен. Также коллективному Западу придется сразиться с Востоком за поставки СПГ, и противостояние зимой станет только острее, предупреждает агентство.

Сейчас на рынке сжиженного природного газа сложилась ситуация, когда сырье получает тот, кто предложил большую цену за него. Это оставляет "за бортом" такие бедные страны, как Пакистан. Не смотря на то, что они не в состоянии закрыть заявки по поставкам голубого топлива, они не меньше других покупателей нуждаются в энергоносителях.