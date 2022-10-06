МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Первый вице-президент Ирана Мохамммад Мохбер на Каспийском экономическом форуме предложил создать общую экономическую зону, а также зеленый таможенный коридор в Прикаспийском регионе. Мишустин рассказал об усилении давления со стороны западных стран

"Иран выступает за развитие всестороннего сотрудничества с соседними странами, в особенности с прикаспийскими государствами… В целях использования наибольшего потенциала государств и частных секторов прикаспийских стран… предлагаем создать общую экономическую зону в прикаспийском регионе, а также зеленого таможенного коридора", — сказал Мохбер.

Он также заявил, что Тегеран выступил за создание совместного комитета по сотрудничеству между прикаспийскими странами в области нефти, газа и нефтепродуктов.

2-й Каспийский экономический форум проходит в Москве 5-6 октября. В нем принимают участие представители органов власти и компаний от России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.