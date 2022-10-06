МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Финляндия оказалась на пороге тотального отключения электричества из-за ввода регулирования потребления в стране. С таким заявлением выступил профессор университета Аалто Петер Лунд, сообщает MTV Uutiset. Песков высказался об объективности расследования по "Северным потокам"

По мнению эксперта, сокращение поставок газа из России власти Финляндии приступили к рассмотрению разных сценариев по урегулированию использования резервов. Это необходимо, чтобы поддерживать равновесие между потреблением и производством электричества. В случае, если балансировать не удастся, последствия для страны могут быть колоссальными.

"В худшем случае это может привести к выходу из строя всей энергосистемы — полному отключению. Тогда нигде в стране не будет электричества", — приводят слова профессора издание.

Лунд пояснил также, что в случае деактивации системы электроснабжения в стране, на его восстановление может уйти много времени: запускать станции в работу придется поочередно.

Европа оказалась в эпицентре энергетического кризиса вынуждена бороться с двузначной инфляцией после ввода санкций в отношении России и выбора курса на отказ от российских энергоресурсов.