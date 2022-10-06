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Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии, передает госагентство Белта. "С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего... ПРАЙМ, 06.10.2022
экономика, мировая экономика, новости, белоруссия, рост цен, александр лукашенко
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии, передает госагентство Белта.
"С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня", — заявил он на совещании с правительством и парламентом.
Лукашенко подчеркнул, что запрет вступает в силу с 6 октября и потребовал не накручивать цены.
"И не дай Бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", — сказа он.
Ранее Лукашенко заявлял, что белорусская экономика "будет в шоколаде", если обгонит конкурентов по промышленному производству.