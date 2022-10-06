МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии, передает госагентство Белта.

"С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня", — заявил он на совещании с правительством и парламентом.

Лукашенко подчеркнул, что запрет вступает в силу с 6 октября и потребовал не накручивать цены.

"И не дай Бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", — сказа он.

Ранее Лукашенко заявлял, что белорусская экономика "будет в шоколаде", если обгонит конкурентов по промышленному производству.