МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Европейский Союз запутался в собственных санкциях и их юридических последствиях, которые теперь не позволяют вернуть турбины Siemens для "Северного потока", заявил вице-премьер России Александр Новак. Новак призвал не спешить с ответом на новые европейские санкции

"Я это оцениваю, что наши коллеги запутались в своих санкционных ограничениях, и юридических действиях и последствиях", — сказал он.

По словам вице-премьера, Брюссель сам создал для себя проблемы и теперь должен во всем разобраться.

"Они должны разобраться, вернуться к нормальной правовой базе, юридической, и это позволит нормально работать коммерческому проекту", — добавил он.

Трудности в работе российского экспортного газопровода "Северный поток" начались в июне этого года в связи с задержками при возврате газовых турбин после ремонта в Канаде. Постепенно прокачка по этой магистрали снижалась, а с конца августа поставки были приостановлены на неопределенный срок в связи с выходом из строя последнего агрегата.