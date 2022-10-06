ВАШИНГТОН, 6 окт — ПРАЙМ. Мировая экономика потеряет до 2026 года около 4 триллионов долларов, такой прогноз привела в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. МВФ снизит прогноз роста мировой экономики на 2023 год

"В целом мы ожидаем, что потери мирового объема производства в конечном итоге в период с настоящего времени до 2026 года составят около 4 триллионов долларов. Это размер экономики Германии — огромная потеря для мировой экономики", — сказала Георгиева, выступая в Университете Джорджтаун в Вашингтоне.

По ее словам, "вероятнее всего, ситуация будет ухудшаться, чем становиться лучше". "Неопределенности остаются крайне сильны в контексте войны и пандемии, могут быть новые экономические потрясения", — сказала директор-распорядитель МВФ, предупредив о растущих рисках в сфере финансовой стабильности.

В июле МВФ уточнил свой прогноз и снизил ожидания роста мировой экономики в 2022 и 2023 годах до 3,2% и 2,9% соответственно. По итогам 2021 года мировая экономика выросла на 6,1%. Георгиева предупредила, что на следующей неделе МВФ опубликует новые данные, прогноз в которых будет уточнен в сторону дальнейшего снижения.