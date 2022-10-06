ВАШИНГТОН, 6 окт — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден допустил возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита G20 для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Олег Дерипаска

Дерипаска спрогнозировал, сколько продлится "безумие" в мире

"Посмотрим", — сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Президента США цитирует пул Белого дома.