2022-10-06T17:31:00+03:00

2022-10-06T17:36:00+03:00

2022-10-06T17:31:00+03:00

2022

https://1prime.ru/world/20221006/838382030.html

Байден не исключил возможность встречи с Путиным на G20

Мировая экономика

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Американский президент Джо Байден допустил возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита G20 для обсуждения ситуации вокруг Украины. "Посмотрим", —... ПРАЙМ, 06.10.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60