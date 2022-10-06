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Байден не исключил возможность встречи с Путиным на G20
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Американский президент Джо Байден допустил возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита G20 для обсуждения ситуации вокруг Украины. "Посмотрим", —... ПРАЙМ, 06.10.2022
экономика, мировая экономика, новости, джо байден, владимир путин, россия, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 6 окт — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден допустил возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита G20 для обсуждения ситуации вокруг Украины.
"Посмотрим", — сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.
Президента США цитирует пул Белого дома.