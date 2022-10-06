ПАРИЖ, 6 окт — ПРАЙМ. Французские фермеры, аграрии и супермаркеты обратились к правительству с призывом остановить непропорциональный рост цен на электроэнергию, поскольку он может вызвать сбои в производственных процессах, сообщила газета Figaro. Ле Пен предрекла Франции тяжелые зимы

Как заявили в своем совместном пресс-релизе федерация фермеров, производители агропродовольственных товаров и супермаркеты, если власти страны не предпримут шаги для сдерживания цен на энергию, производство продуктов питания может затрудниться, что приведет к увеличению расходов французов.

Авторы публикации призывают ввести полоток цен на газ, применяемый для выработки электричества, и обеспечить регулируемый доступ к ядерной электроэнергии в 2023 году на уровне текущего года – 120 ТВт/ч.

Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Часть ограничений затрагивает в том числе энергетическую сферу. Это привело к усугублению энергетического кризиса в Европе, регион столкнулся с дефицитом топлива и ростом цен на него.

Летом французское правительство запустило программу "энергетической трезвости" для снижения потребления электроэнергии на десять процентов и предотвращения ее дефицита грядущей зимой. Кроме того, в целях экономии во Франции ограничили использование световой рекламы и запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере.