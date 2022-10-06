МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Мировые центральные банки вступили в гонку по сдерживанию инфляции, которую может остановить только Федеральная резервная система. ЦБ допустил ослабление экономической активности в конце третьего квартала

Центральный банк США начал цикл самого агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики за 40 лет, повысив процентные ставки на 3 процентных пункта с января, чтобы замедлить галопирующую инфляцию.

В результате этого руководители центральных банков мира оказались перед трудным выбором: гнаться за ФРС, рискуя повредить своей экономике, или наблюдать за крушением валютных рынков и рынков облигаций, тогда как инвесторы переключаются на доллары.

"Растет риск того, что центральные банки перестрахуются и чрезмерно ужесточат политику, — говорит Дженнифер Маккьюн, аналитик Capital Economics. — Риск состоит в том, что повышение ставок выше наших прогнозов вызовет еще более глубокий спад".

Главы центральных банков и министры финансов, которые встретятся в Вашингтоне на следующей неделе, преимущественно ведут борьбу с инфляцией, вызванной разными факторами, включая рост цен на энергоносители и проблемы с поставками в сфере торговли.

Однако мало какие экономики могут справиться с повышением ставок, осуществляемым ФРС для снижения излишне разогретого внутреннего спроса, который, по сути, стал результатом масштабного экономического стимулирования в США в период пандемии, несравнимого с мерами, принятыми в других странах.

Ответные меры были разными: Южная Корея обещала последовать примеру ФРС, еврозона с запозданием, но стала тоже повышать ставки уверенными темпами, несмотря на угрозу скорой рецессии. Между тем Япония и Великобритания прибегли к интервенциям, чтобы остановить обвал своих национальных валют и облигаций.

Но все они сталкиваются с одной и той же проблемой — уменьшением ликвидности с тех пор, как ФРС завершила стимулирование, что заставляет инвесторов нервничать на фоне предпринимаемых правительствами и центральными банками шагов в условиях слабого экономического роста.

Данные США, еврозоны, Китая и Японии показывают снижение объема денежных средств, находящихся в обращении.

Долгое время это являлось предвестником проблем для менее благополучных экономик, полагающихся на иностранный капитал, и центральные банки Филиппин и Мексики четко говорили о влиянии действий ФРС на их позицию.

Сложившаяся ситуация неблагоприятна и для глав центральных банков более богатых стран, которые думали, что устойчивость их экономик и их собственная репутация как борцов с инфляцией будут смягчать экономические последствия денежно-кредитной политики США.

Что еще хуже, повышения ставок в мире усиливают действие друг друга, оказывая давление на торговлю и рынки, увеличивая риск мировой рецессии, как и предупреждал Всемирный банк.

Ущерб уже очевиден на финансовых рынках, так как акции и облигации резко упали, оставив инвесторам надежду лишь на то, что ФРС скорректирует свой курс политики.

"Только ФРС может напечатать доллары, необходимые для быстрого решения проблемы", — сказал Майк Уилсон, главный инвестиционный аналитик Morgan Stanley.

"Разворот в политике ФРС, вероятно, произойдет на некотором этапе, учитывая траекторию долларовой ликвидности в мире. Однако сроки не ясны", — добавил он.

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Экономист Морис Обстфельд сказал, что центральным банкам следует не конкурировать друг с другом, а объединиться и следовать "более постепенному курсу ужесточения" денежно-кредитной политики.

Такое уже происходило во время финансового кризиса, когда центробанки объединились для стабилизации рынков, и в случае с соглашением "Плаза", подписанным в 1985 году ведущими пятью мировыми экономиками для ослабления доллара.

Однако шансы на повторение этого сейчас малы, учитывая тот факт, что ФРС приветствует усиление доллара, которое способствует снижению цен на импорт, а также почти полное отсутствие признаков политического противостояния росту американской валюты.

"Я думаю, что в целом это маловероятно на данном этапе, потому что в интересы США не входит участие в подобных шагах", — сказал Камакшья Триведи из Goldman Sachs.

Председатель ФРС Джером Пауэлл недавно заявил об отсутствии скоординированных действий среди центральных банков, но отметил, что он и его коллеги "очень хорошо осведомлены о том, что происходит в других экономиках".

РЫНОЧНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ

Вместе с тем, правительства и центральные банки должны в одиночку нести затраты на рыночные интервенции для поддержания национальных валют и защиты финансовой системы от нестабильности.

Развивающиеся экономики, включая Чили, Чешскую Республику и Индию, провели интервенции на валютном рынке, где волатильность выросла примерно на 50% за две недели, как показал широко отслеживаемый индекс Deutsche Bank.

Однако и более богатые страны прибегли к интервенциям.

Япония впервые с 1998 года начала покупать иену года после того, как валюта резко упала из-за решения центрального банка страны сохранить ставки около нуля.

Банк Англии на прошлой неделе начал приобретать гособлигации для защиты пенсионных фондов от рыночной напряженности после объявления о планах правительства о сокращении налогов.

Между тем ЕЦБ представил чрезвычайную программу, призванную ограничить доходность облигаций 19 стран еврозоны, посчитав ее рост слишком быстрым.

Аналитики считают, что ни одна из этих мер, вероятно, не сработает, пока ФРС не прекратит повышение ставок.

"Если центральные банки еще не подняли белый флаг, то уже приготовили его", — сообщается в аналитической записке CrossBorderCapital. — Список регуляторов, использующих ту или иную форму контроля за кривой доходности пополняется изо дня в день".