МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в четверг заявила, что ключевая процентная ставка центрального банка к весне 2023 года, вероятно, достигнет диапазона 4,5%-4,75%. Федеральная резервная система США с начала года повышает процентные ставки, чтобы обуздать достигшую многолетних максимумов инфляцию. Credit Suisse ищет внешнего инвестора, сообщили источники

"Нам надо продолжать (повышение ставок)", — сказал Эванс на конференции в Чикаго. "Инфляция сейчас высока, и нам нужны более ограничительные параметры денежно-кредитной политики", — пояснил он.

Инфляция, измеряемая предпочитаемым ФРС индексом цен расходов на личное потребление (PCE), более чем втрое превышает целевой уровень 2%. Стремительному росту цен способствует несоответствие предложения, ограниченного из-за напряженности в глобальных цепочках поставок, спросу со стороны домохозяйств, которое выросло после пандемии COVID-19. Такие факторы, как резкое подорожание энергоносителей и продуктов питания на фоне конфликта на Украине, тоже способствуют ускорению инфляции.

Эванс и другие руководители ФРС теперь признают, что слишком поздно осознали, насколько устойчивой и всеобъемлющей станет инфляция, и пытаются компенсировать свою недальновидность ускоренным повышением процентной ставки, которая за семь месяцев уже была поднята с почти нулевого уровня до диапазона 3,00%-3,25%.

Эти повышения начнут ослаблять рынок труда, провоцируя рост безработицы, составляющей сейчас 3,7%, сказал Эванс. Тем не менее, их влияние на инфляцию пока не слишком заметно.