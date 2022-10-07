МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Австрийский ресторатор Ульрих Матльшвайгер в своем заведении ввел меню с "особыми ценами" из-за небывалого роста цен на электроэнергию, пишет издание Berliner Zeitung. СМИ: введение потолка цен на газ лишь усугубит проблемы Европы

В частности, сегодня в заведении Матльшвайгера за полноценный обед гостям придется выложить почти 300 евро.

Например, за венский шницель посетителю придется отдать 149 евро, греческий салат с маслом обойдется в 54 евро, сладкие блинчики будут стоить 42 евро. Владелец заведения опечален тем, что по таким расценкам в меню многие гости не хотят обедать: ведь средняя цена за шницель в аналогичных заведениях составляет около 25 евро.

Хотя он уточнил, что эти цены — не для всех гостей его заведения, а только для энергетиков. Этим ресторатор хочет обратить оружие сотрудников энергетических компаний против них самих: ведь именно они наживаются на простых гражданах в период небывалого энергетического кризиса в странах Европы. Он привел в пример свои платежи за энергию: всего за пару месяцев счета выросли с 300евро почти в 20 раз и сейчас он видит квитанции на 5200 евро.