ВАШИНГТОН, 7 окт — ПРАЙМ. США вводят ограничения на поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников, сообщило американское министерство торговли. Маск раскрыл главную проблему Байдена

"Бюро промышленности и безопасности расширяет контроль за сделками с продукцией для… производства суперкомпьютеров и полупроводников", — сказано в релизе.

Министерство пояснило, что нововведение расширяет номенклатуру товаров, подлежащих лицензированию при поставках в адрес 28 юридических лиц, которые расположены в Китае.