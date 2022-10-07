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https://1prime.ru/world/20221007/838393299.html
США ввели новые торговые ограничения в отношении Китая
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США вводят ограничения на поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников, сообщило американское министерство торговли. "Бюро... ПРАЙМ, 07.10.2022
экономика, мировая экономика, новости, китай, сша, полупроводники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 7 окт — ПРАЙМ. США вводят ограничения на поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников, сообщило американское министерство торговли.
"Бюро промышленности и безопасности расширяет контроль за сделками с продукцией для… производства суперкомпьютеров и полупроводников", — сказано в релизе.
Министерство пояснило, что нововведение расширяет номенклатуру товаров, подлежащих лицензированию при поставках в адрес 28 юридических лиц, которые расположены в Китае.